ВИДЕО, ФОТО: Поклонники заподозрили, что Семенович беременна

Певица не стала скрывать свой живот и вышла на сцену в облегающем платье.

Анна Семенович на днях спровоцировала очередную волну слухов о том, что она находится в "интересном положении", рассказывает портал deti.mail.ru. Виной всему стал обтягивающий наряд, в котором артистка появилась на сцене во время концерта в Астане. Зрители заметили у певицы округлившийся живот, с чем и было связано появление предположений, что Анна беременна. Поклонники, посмотревшие видео с концерта, тоже решили, что Семенович беременна и начали поздравлять ее в социальных сетях.

Изменения в фигуре исполнительницы действительно видны "невооруженным взглядом". Но, возможно, Анна просто сильно поправилась. Хотя в таком случае непонятно, почему же она не скрывает фигуру в просторных нарядах, а выставляет живот на всеобщее обозрение? Обычно звезды сильно комплексуют из-за лишнего веса и стараются скрыть факт наличия ненужных кило.

"Анечка, вас можно поздравить? Беременность вас прям преобразила!", "Платье надо было чуть подлиннее, неприлично", - прокомментировали поклонники новое видео певицы.

Напомним, что не так давно Анна рассказала: она мечтает о большой семье. Семенович призналась, что наконец-то созрела стать впервые мамой и даже рассматривает в будущем возможность усыновления ребенка из детского дома.