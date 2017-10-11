19:10, 11 Октября 2017
ВИДЕО: Фотограф снял на видео неизвестное существо, выползшее из уборной
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Фотограф Зула Анип из малазийского города Алор-Сетар снял на видео змееобразное существо, вылезающее из туалета.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mail. Анип отметил, что существо достигало двух метров в длину, имело маленькую голову и относительно узкое туловище. Оно было одновременно похоже на саламандру и огромную пиявку.
По мнению мужчины, существо жило в водосточной трубе, питаясь тем, что находило в канализации. Вероятно, в какой-то момент оно перестало помещаться в трубе и вылезло наружу. Хозяину дома удалось поймать его в мешок и выпустить в близлежащий водоем.
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