ВИДЕО: Фура ехала по Петрозаводску и потеряла прицеп

ДТП произошло при повороте с Лесного проспекта на ул.Пограничную.

В минувшую пятницу 14 июля в 16.31 на пересечении улиц Халтурина, Боровая и Пограничная седельный тягач Volvo при совершении левого поворота потерял прицеп.

Как поясняется в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", отсоединение полуприцепа произошло в момент совершения левого поворота на улицу Пограничную.

К счастью, обошлось без жертв.

В результате происшествия движение по перекрёстку оказалось затруднено.