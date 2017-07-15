09:38, 15 Июля 2017
ВИДЕО: Фура ехала по Петрозаводску и потеряла прицеп
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ДТП произошло при повороте с Лесного проспекта на ул.Пограничную.
В минувшую пятницу 14 июля в 16.31 на пересечении улиц Халтурина, Боровая и Пограничная седельный тягач Volvo при совершении левого поворота потерял прицеп.
Как поясняется в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", отсоединение полуприцепа произошло в момент совершения левого поворота на улицу Пограничную.
К счастью, обошлось без жертв.
В результате происшествия движение по перекрёстку оказалось затруднено.
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