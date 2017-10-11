ВИДЕО: Фургон и легковушка не поделили дорогу на Ключевой

ДТП с участием грузового фургона и легкового автомобиля произошло на пересечении улиц Ключевая и Репникова.

Авария случилась 10 октября в 19.10, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Происшествие произошло на нерегулируемом перекрёстке. Фургон двигался по встречной полосе движения по улице Ключевая в вверх. В это же время легковой автомобиль выезжал с Репникова, совершая левый поворот на Ключевую.