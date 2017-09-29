ВИДЕО: Галкин и Пугачева исполнили бессмертный хит

Знаменитый пародист поделился видеороликом о том, как он подпевал своей супруге во время исполнения песни "Миллион алых роз".

"Поздравляем друзей! Как я Алле подпел? Всё-таки талант, голос не отличить — муж и жена — одна сатана! От скромности не умру!", — написал Максим Галкин в комментарии к видео.

В ролике Галкин с камерой ходит за Аллой Пугачевой, которая в праздничном зале поет песню "Миллион алых роз". Максим подпевает супруге, несколько раз даже в ее микрофон, пишет uznayvse.

Подписчики Галкина отметили, что в новом видео Алла Борисовна очень похорошела: "Алла такая красивая, посвежела!", "Алла просто шикарная, чаще ее снимай, Максим".

Совместное исполнение культовой песни поклонникам Максима и Аллы тоже понравилось. "Песни Аллы Пугачевой — это уже как легенда эстрады, которая всегда востребована и всегда современна, несмотря на время!", "Обалденно поете!" – пишут восторженные пользователи.