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Новости. Происшествия
15:06, 03 Октября 2017

ВИДЕО: ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 21-летний пешеход

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Смертельный наезд произошел 22 сентября в 23.00 на ул.Мерецкова, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 22 сентября в 22 часа 48 минут на улице маршала Мерецкова водитель автомобиля "Toyota" совершил наезд на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 21-летний петрозаводчанин от полученных травм скончался на месте происшествия.

ГИБДД Петрозаводска просит очевидцев данного происшествия и граждан, имеющих какую-либо информацию о ДТП, оказать содействие и обратиться по адресу: г.Петрозаводск, Курганский проезд, д.6, каб. 315 (следственный отдел) или позвонить по телефону 715-900 (дежурная часть ГИБДД), 73-94-01 (следственный отдел).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2017-10-03 15:42:49
Инфа в тему.

Почти 80 пешеходных переходов в Москве оборудуют дополнительной подсветкой. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте столичной мэрии во вторник, 3 октября. Там появятся 160 импульсных светофоров Т7, состоящих из двух секций, и лампы, подсвечивающих сам переход сверху. Их установят над дорожными знаками «Пешеходный переход».

В мэрии уточнили, что такие светофоры предназначены для водителей: их устанавливают вблизи наземных пешеходных переходов и перекрестков, где движение не регулируется.

В городской администрации предполагают, что таким образом можно будет снизить число ДТП и создать комфортные условия для передвижения в темное время суток.

В 2016 году на нескольких пешеходных переходах в Москве запустили экспериментальный проект по дополнительной подсветке светофоров. На них зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен.

Источник: http://dom.lenta.ru/news/2017/10/03/illumination/?utm_source=from_lenta


ВОПРОС: когда же у нас лицеМЭРИЯ начнёт заниматься чем-нибудь подобным?! У нас что, люди какие-то другие (как бы "второго сорта"), и об их безопасности можно не заботиться?!
Если г-же Мэрошник на всё наплевать, то, быть может, наш республиканский секс-символ (Халтур Олегович) этой проблемой озадачится???
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