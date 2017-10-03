ВИДЕО: ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев смертельного ДТП, где погиб 21-летний пешеход

Смертельный наезд произошел 22 сентября в 23.00 на ул.Мерецкова, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 22 сентября в 22 часа 48 минут на улице маршала Мерецкова водитель автомобиля "Toyota" совершил наезд на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 21-летний петрозаводчанин от полученных травм скончался на месте происшествия.

ГИБДД Петрозаводска просит очевидцев данного происшествия и граждан, имеющих какую-либо информацию о ДТП, оказать содействие и обратиться по адресу: г.Петрозаводск, Курганский проезд, д.6, каб. 315 (следственный отдел) или позвонить по телефону 715-900 (дежурная часть ГИБДД), 73-94-01 (следственный отдел).