ВИДЕО: ГИБДД Петрозаводска ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала женщина

На ул.Лыжная иномарка сбила женщину. ГИБДД просит откликнуться свидетелей этого ДТП.

В период времени с 11.30 до 12.30 часов 27 августа на перекрестке ул. Лыжная-Ключевское шоссе в Петрозаводске, автомобилем Ford Focus был совершен наезд на женщину, переходившую проезжую часть улицы Лыжной по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, которые квалифицируются судебно-медицинским экспертом, как тяжкий вред здоровью.

Очевидцев данного происшествия и граждан, имеющих какую-либо информацию о ДТП, ГИБДД просит оказать содействие и обратиться по адресу: г.Петрозаводск, Курганский проезд, д.6, каб. 315 (следственный отдел) или позвонить по телефону 715-900 (дежурная часть ГИБДД), 73-94-01 (следственный отдел).