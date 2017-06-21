ВИДЕО: Гигантский кальмар "отжал" доску у серфингиста

В сети набирает популярность видео, как раненый кальмар отбирает доску у серфингиста.

Джеймс Тейлор катался на сёрфе вместе со своей женой Кристиной в Мелкбосстранде, когда увидел гигантского кальмара, который, по его словам, был ранен, пишет "Лайф". Мужчина решил бросить моллюску веревку, чтобы помочь ему, но тот выбрал более удобный способ передвижения и прицепился к доске спасителя. Видео с кальмаром Джеймс выложил в "Инстаграм", пояснив, что они пытались вытащить его на берег.