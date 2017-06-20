ВИДЕО: Глубина залива на Ладоге, где перевернулась лодка с подростками, составляет 18 метров

В Карелии на Ладоге перевернулась лодка с пятью подростками, двоим удалось спастись.

Как сообщают "Вести24", на Ладоге, в Импилахтинском заливе продолжается спасательная операция по поиску троих подростков, которые вышли на лодке в озеро, попали в шторм и перевернулись.

Спастись удалось двоим, они и сообщили о трагедии, а также рассказали, что видели, как утонула девушка. По информации МЧС, есть шанс, что двое пропавших подростков выжили.

Как сообщил Олег Горновский телеканалу, температура воды на месте трагедии всего 10-12 градусов, глубина залива, где перевернулась лодка, 18 метров.

Напомним, сегодня 19 июня в 21.00 в Питкярантском районе у деревни Импилахти перевернулась лодка с пятью подростками, двоим удалось спастись. Ведется спасательная операция.