21:30, 20 Октября 2017
ВИДЕО: Голая Асмус в ванне набрала множество лайков
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Купания обнаженной актрисы Кристины Асмус взбудоражили ее поклонников.
Откровенное видео принялись обсуждать десятки фолловеров в Instagram, и более 50 тысяч наградили актрису "лайками" - за откровенность, рассказывает ren.tv.
"Первый раз говорю "Хорошо" после фразы "Грудь не видно?", - написала под фото Кристина.
Прелести красотки действительно не попали в объектив, что сделало ролик еще более привлекательным для мужчин.
"Изящная, супер, русалочка", - написали они в комментариях.
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