ВИДЕО: Голая Асмус в ванне набрала множество лайков

Купания обнаженной актрисы Кристины Асмус взбудоражили ее поклонников.

Откровенное видео принялись обсуждать десятки фолловеров в Instagram, и более 50 тысяч наградили актрису "лайками" - за откровенность, рассказывает ren.tv.

"Первый раз говорю "Хорошо" после фразы "Грудь не видно?", - написала под фото Кристина.

Прелести красотки действительно не попали в объектив, что сделало ролик еще более привлекательным для мужчин.

"Изящная, супер, русалочка", - написали они в комментариях.