21:30, 12 Октября 2017
ВИДЕО: Голая россиянка погибла в Доминикане во время опасного трюка на авто (18+)
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Полиция Доминиканской Республики расследует обстоятельства гибели российской туристки в ДТП.
По предварительным данным, полуголая девушка высунулась из окна автомобиля, ехавшего на большой скорости, и ударилась головой о дорожный знак, сообщает "Лайф". Момент гибели туристки сняла её подруга, которая находилась за рулём автомобиля в этот момент.
Представитель местной полиции Франк Феликс Дуран Мехиа сообщил журналистам, что происшествие случилось днём 11 октября на дороге в аэропорт Пунта-Кана.
В настоящий момент установлены личности участников трагического инцидента. Погибшей оказалась 35-летняя уроженка Челябинской области Наталья Бородина. За рулём Kia Picanto в этот момент находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук.
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