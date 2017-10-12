ВИДЕО: Голая россиянка погибла в Доминикане во время опасного трюка на авто (18+)

Полиция Доминиканской Республики расследует обстоятельства гибели российской туристки в ДТП.

По предварительным данным, полуголая девушка высунулась из окна автомобиля, ехавшего на большой скорости, и ударилась головой о дорожный знак, сообщает "Лайф". Момент гибели туристки сняла её подруга, которая находилась за рулём автомобиля в этот момент.

Представитель местной полиции Франк Феликс Дуран Мехиа сообщил журналистам, что происшествие случилось днём 11 октября на дороге в аэропорт Пунта-Кана.

В настоящий момент установлены личности участников трагического инцидента. Погибшей оказалась 35-летняя уроженка Челябинской области Наталья Бородина. За рулём Kia Picanto в этот момент находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук.