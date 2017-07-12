23:30, 12 Июля 2017
ВИДЕО: Голые феминистки сорвали концерт Вуди Аллена в Гамбурге
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Голые феминистки сорвали джазовый концерт американского режиссёра Вуди Аллена в Гамбурге с оркестром "Новый Орлеан".
Две женщины ворвались на сцену посреди выступления. Их грудь и спины были исписаны обвинениями в адрес режиссёра в предполагаемом жестоком обращении с детьми. Феминистки скандировали лозунги против сексуального насилия. Одна из активисток попала на запись, пишет "Лайф".
Two half naked #Femen activists just disturbed a #WoodyAllen concert in Hamburg to protest against alleged sexual abuse pic.twitter.com/FODxfIpjRY— Bart Biesemans (@bart_bies) 11 июля 2017 г.
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