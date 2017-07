ВИДЕО: Голые феминистки сорвали концерт Вуди Аллена в Гамбурге

Голые феминистки сорвали джазовый концерт американского режиссёра Вуди Аллена в Гамбурге с оркестром "Новый Орлеан".

Две женщины ворвались на сцену посреди выступления. Их грудь и спины были исписаны обвинениями в адрес режиссёра в предполагаемом жестоком обращении с детьми. Феминистки скандировали лозунги против сексуального насилия. Одна из активисток попала на запись, пишет "Лайф".

Two half naked #Femen activists just disturbed a #WoodyAllen concert in Hamburg to protest against alleged sexual abuse pic.twitter.com/FODxfIpjRY