14:55, 07 Июля 2017
ВИДЕО: Групповое ДТП произошло на перекрестке в центре Петрозаводска
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На ул.Красноармейская столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.
Сегодня 7 июля в 9.55 на пересечении улиц Горького и Красноармейская произошло групповое ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей, сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Сначала произошло столкновение двигавшихся по улице Красноармейская грузового и легкового автомобилей.
От удара легковой автомобиль развернуло и отбросило на второй легковой автомобиль, в момент ДТП находившийся на перекрёстке.
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