ВИДЕО: Групповое ДТП произошло на перекрестке в центре Петрозаводска

На ул.Красноармейская столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Сегодня 7 июля в 9.55 на пересечении улиц Горького и Красноармейская произошло групповое ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей, сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Сначала произошло столкновение двигавшихся по улице Красноармейская грузового и легкового автомобилей.

От удара легковой автомобиль развернуло и отбросило на второй легковой автомобиль, в момент ДТП находившийся на перекрёстке.