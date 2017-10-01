ВИДЕО: Грузовик загорелся во время движения по проспекту в Петрозаводске

Пожар в грузовом автомобиле ГАЗ произошел вчера на Лесном проспекте в районе пересечения с Суоярвским шоссе.

Как сообщает ДТП ПТЗ, грузовой автомобиль двигался по Лесному проспекту в сторону Суоярвского шоссе. Во время движения произошло возгорание, предположительно, в моторном отсеке.

На место происшествия в субботу в 17.50 выезжали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 чел., 2 ед. техники). По данным МЧС Карелии, пожар в автомобиле был ликвидирован в 18.00.

Видеокамера проекта "Мой город" компании "Сампо.ру" запечатлела происшествие.