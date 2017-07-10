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Новости. Общество
19:40, 10 Июля 2017

ВИДЕО: В Интернете раскритиковали танец дочери Тимати

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Дочку Тимати раскритиковали за отсутствие таланта.

Трехлетняя дочка репера Тимати снова подверглась нападкам хейтеров: завистники раскритиковали танец девочки и обвинили ее в отсутствии таланта, пишет uznayvse.

Мама репера Симона Юнусова, которая занимается воспитанием девочки, регулярно публикует в своем Инстаграм фотографии внучки и видео. Недавно она запостила ролик, где Алиса танцует. Подписчики тут же начали писать комментарии о том, что у малышки нет чувства такта и музыки, и что вообще ей не стоит заниматься этим.

"Неуклюжка", "Алису штормит маленько", "Танцы это не ее", "У ребенка нет никаких способностей к танцам, тут только ленивый не заметил", - пишут в социальной сети.

Мама Тимати молчать не стала и ответила всем недовольным, что дочка известных родителей – это обычный ребенок, поэтому не стоит думать, что Алиса родилась талантливой во всем. Кроме того, она посоветовала воздерживаться от подобных комментариев не только в сети, но и в жизни, потому что так можно отбить у ребенка всякое желание заниматься.

Редакция uznayvse.ru также добавляет, что Алису Тимати подарила российская модель Алена Шишкова.

После вчерашнего поста, я увидела многократно повторяющийся вопрос-"Как научить ребёнка относится к себе с юмором?" Наверное стоит поговорить об этом поподробнее... Малыш не рождается с этим чувством, но проявлять его начинает достаточно рано. Например: Алиса недавно надела на голову и на руки трусы и сказала, что это наряд принцессы. Конечно она знает, как выглядит принцесса, но такой креатив и есть зачатки юмора! В схожей ситуации важно поддержать фантазию и нацепив себе на голову ведро к примеру, сказать, что я- король... Чем полезна подобная игра? Во-первых: ребёнка никто не высмеял и он почувствовал, что его юмор поняли. Во-вторых: взрослый тоже посмеялся над собой и это оказалось не страшно, а весело!!! Люди уверенные в себе, чувствующие Любовь и поддержку родителей, больше склонны к самоиронии. Когда малыш видит, что его слова, или действия вызывают Добрый смех, он обязательно захочет, чтобы вы смеялись ещё и ещё! ... Для развития чувства юмора надо подмечать вместе с детьми смешные ситуации, или просто их выдумывать. Если в семье принято шутить и по-хорошему подтрунивать друг над другом, то мания величия вашему ребёнку грозить не будет!))) И ещё... Если вы не уверены в своей шутке, лучше не шутить, чтобы не выглядеть банальным и пошлым...Юмор- это интеллект, ассоциации и быстрота реакции. Конечно не каждый станет Иваном Ургантом, но умение понять и оценить шутку, тоже отличное качество! 😉# мысливслух🤔P.S Между прочим, танец поставлен с юмором, я уже не говорю об исполнении!!!😜😂

Публикация от simona280 (@simona280)

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