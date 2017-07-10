ВИДЕО: В Интернете раскритиковали танец дочери Тимати

Дочку Тимати раскритиковали за отсутствие таланта.

Трехлетняя дочка репера Тимати снова подверглась нападкам хейтеров: завистники раскритиковали танец девочки и обвинили ее в отсутствии таланта, пишет uznayvse.

Мама репера Симона Юнусова, которая занимается воспитанием девочки, регулярно публикует в своем Инстаграм фотографии внучки и видео. Недавно она запостила ролик, где Алиса танцует. Подписчики тут же начали писать комментарии о том, что у малышки нет чувства такта и музыки, и что вообще ей не стоит заниматься этим.

"Неуклюжка", "Алису штормит маленько", "Танцы это не ее", "У ребенка нет никаких способностей к танцам, тут только ленивый не заметил", - пишут в социальной сети.

Мама Тимати молчать не стала и ответила всем недовольным, что дочка известных родителей – это обычный ребенок, поэтому не стоит думать, что Алиса родилась талантливой во всем. Кроме того, она посоветовала воздерживаться от подобных комментариев не только в сети, но и в жизни, потому что так можно отбить у ребенка всякое желание заниматься.

Редакция uznayvse.ru также добавляет, что Алису Тимати подарила российская модель Алена Шишкова.