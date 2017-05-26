ВИДЕО: Хор австралийских мужиков душевно поет русские и советские песни

Необычный мужской хор создали в городе Малламбимби в австралийском Новом Южном Уэльсе.

Его участники - самые обычные коренные австралийцы во многих поколениях. Но поют они русские и советские песни, и притом очень неплохо, сообщает medialeaks.ru и другие СМИ.

Основатели хора - директор местного музыкального фестиваля Глен Райт и музыкант Эндрю Суэйн. Мужчины как-то разговорились в баре, и оказалось, что они оба большие поклонники русских хоров. Компания Глена, которая проводила фестиваль, называлась "Музыка Красной площади". И хотя ни у одного из них не было русских корней, они решили создать именно русский хор. Потому что в России мужики круто поют хором, вот и все.

Неожиданно идея стала популярна. В первом составе было 13 человек, а сейчас уже вдвое больше - и стоит очередь еще на 70. Все участники - также же Глены, Роберты и Малькольмы. Все обычные парни из глубинки, русских среди них нет. Иногда на концерты приходят русские слушатели, но участники их стесняются. Учат тексты они исключительно на слух, потому что понимают смысл песен только в переводе.

У Dustyesky есть своя группа в фейсбуке, где можно следить за концертами. Они уже выпускают фирменные футболки с названием хора, собираются записывать альбом и мечтают поехать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году в качестве официального хора австралийской сборной. Австралия вообще удивительная страна. Полицейский департамент Нового Южного Уэльса, например, ведет, возможно, лучший в мире полицейский аккаунт в инстаграме (и уж точно самый странный), люди в Австралии летают в МакАвто на вертолете, а по улицам плавают тупорылые акулы.