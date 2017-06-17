ВИДЕО: Хулиганы в Петрозаводске бегали по машинам

Петрозаводчанин снял на видео, как молодые люди ночью бегают по машинам.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" житель города разместил видео, на котором запечатлел, как ночью на ул.Лисицыной пьяные молодые люди развлекались, прыгая по припаркованным машинам.

"Уважаемые, ну разве это нормально? Людьми быть не пробовали?" - написал автор видео в комментарии.