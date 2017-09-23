10:19, 23 Сентября 2017
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска
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Водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Авария произошла 22 сентября в 22 часа 48 минут на улице маршала Мерецкова.
Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Наезд на пешехода произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.
Иномарка двигалась по улице маршала Мерецкова в сторону центра. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе пересечения улицы маршала Мерецкова с улицей Лизы Чайкиной.
В результате ДТП погиб пешеход 1996 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Камеры наблюдения зафиксировали момент трагического ДТП.
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