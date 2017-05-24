ВИДЕО: Иномарки столкнулись на "встречке" в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина Lancer пересек двойную сплошную и совершил ДТП.

В Петрозаводске 23 мая в 15.40 на пр.Ленина столкнулись Lancer и Mercedes.

Водитель автомобиля Lancer пеерсек двойную сплошную, выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем Mercedes, пишет dtpptz.