12:24, 21 Октября 2017
ВИДЕО: Якубович расстроился, что ему не привезли молоко из Карелии
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Жительница Олонца, ставшая участницей игры "Поле чудес" на Первом канале, привезла Якубовичу не те подарки.
В минувшую пятницу, 20 октября, на Первом канале в эфир вышла передача "Поле чудес", участницей которой стала жительница Олонца Нина Лазарева.
Нина Лазарева работает мастером на молочном Олонецком комбинате. На передачу она приехала с коллегой, который исполнил песню "Карелочка" на карельском языке.
В подарок Леониду Якубовичу гостья из Карелии привезла ягоды, грибы и карельский бальзам.
Глядя на гору гостинцев, Якубович не заметил там молока и поинтересовался: кто его выпил? Олончанка в ответ отшутилась.
Во время передачи жительница Олонца передала всем привет, отгадала слово и стала вторым полуфиналистом.
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