ВИДЕО: Якубович расстроился, что ему не привезли молоко из Карелии

Жительница Олонца, ставшая участницей игры "Поле чудес" на Первом канале, привезла Якубовичу не те подарки.

В минувшую пятницу, 20 октября, на Первом канале в эфир вышла передача "Поле чудес", участницей которой стала жительница Олонца Нина Лазарева.

Нина Лазарева работает мастером на молочном Олонецком комбинате. На передачу она приехала с коллегой, который исполнил песню "Карелочка" на карельском языке.

В подарок Леониду Якубовичу гостья из Карелии привезла ягоды, грибы и карельский бальзам.

Глядя на гору гостинцев, Якубович не заметил там молока и поинтересовался: кто его выпил? Олончанка в ответ отшутилась.

Во время передачи жительница Олонца передала всем привет, отгадала слово и стала вторым полуфиналистом.