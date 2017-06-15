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23:31, 15 Июня 2017

ВИДЕО: К Ольге Бузовой на сцену выскочил голый поклонник

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Подарив исполнительнице цветочки, он скромно удалился со сцены.

В минувшую среду 14 июня в столичном ресторане состоялось препати ежегодного фестиваля "Жара", который будет проходить в Баку с 27 по 30 июня. Организаторы фестиваля Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников привезут в столицу Азербайджана весь цвет российского шоу бизнеса.

Несмотря на то, что устроители препати объявили летний дресс-код, из-за низкой температуры на улице многие пришли в пальто, однако одному молодому человеку было очень жарко, поскольку во время выступления Ольги Бузовой он появился на сцене абсолютно голый, прикрывая срам букетом цветов. Подарив исполнительнице цветочки, он скромно удалился со сцены, а Бузова, как ни в чем не бывало, допела песню.

Организаторы концерта и представители певицы утверждают, что не имеют никакого отношения к голому парню, пишет uznayvse.

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