ВИДЕО: К поиску пропавших на Ладоге подростков приступили водолазы

Специалисты начали обследовать дно Ладожского озера в месте, где перевернулась лодка с пятью подростками

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время работают десять водолазов, еще семь едут на место.

Одновременно на сайте ГУ МЧС по Республике Карелия указано, что в поисковой операции задействованы водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.