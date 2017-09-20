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Новости. Происшествия
12:03, 20 Сентября 2017
фото: sortavalafm.ru

ВИДЕО: Как командующий ВДВ попал в страшное ДТП на трассе "Кола"

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В сети появилось видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

ДТП произошло 15 сентября на 1420-м километре трассы "Кола" в Мурманской области. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился генерал-полковник и другие военнослужащие, сообщает РИА Новостиэ

Пострадавших доставили в госпиталь. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.

В соцсетях появилась информация, что водитель легкового автомобиля скончался, но официального подтверждения она не получила.

Сердюков возглавил Воздушно-десантные войска в октябре 2016 года.

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Комментарии

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семен
2017-09-20 13:24:18
Скорее всего ,"Ланос "прощёлкал" момент когда нужно было тормозить и хуже того инстинктивно выкрутил руль уходя от столкновения с "Тигуаном" в результате чего и оказался на встречке
циник
2017-09-20 13:44:32
семен, Ну наконец то!!! Где был то? Мы тут все запарились.
новый
2017-09-20 13:07:44
Если даже на парашют мигалку поставить, то не факт, что он всегда раскроется.
trampampam
2017-09-20 12:58:54
убили человека
Orava
2017-09-20 12:29:15
Упыри в погонах едут через сплошную, а виноват погибший водитель. Сволочи имейте совесть. из-за вас жена погибшего останется инвалидом. Женщине здоровья. а военных под трибунал.
кир
2017-09-20 12:39:44
Orava, глаза разуй.
Orava
2017-09-20 12:56:21
кир, у тебя проблема с глазами или с мозгом?
кир
2017-09-20 13:36:26
Orava, у тебя проблемы, ежедневно изрыгающего ненависть.
User
2017-09-20 12:17:01
На встречке находился микроавтобус, а с управлением почему-то не справился водитель ланоса! Нда, логика. Вопрос к ГИБДД - с каких это пор организованные колонны водят по встречке? Детей тоже так сопровождаете?
циник
2017-09-20 12:31:25
User, Какой то мудак, не смотря на предупредительный проезд полиции, выскочил на обгон не соблюдая дистанцию.
Да еще и выскочил на полосу военных через сплошную.
Даже если на обгон не выезжал, но вылетел из за своего не соблюдения дистанции, то это все равно преступное нарушение правил, что и видим.
А так как он вез детей и при этом не был максимально осторожен - он критический идиот и жаль не его самого, а только лишь этих детей.
User
2017-09-20 12:43:19
циник, на обгон выскочила колонна микроавтобусов в сопровождении автомобиля ВАИ. Спрашивается - какого хрена?! Ланос находился в своей полосе.
User
2017-09-20 13:41:26
циник, сам задолбал! Колонна шла на обгон. Не объяснишь, как на дороге с одной полосой движения в каждом направлении можно совершить обгон без выезда на встречку?! Я твои объяснения ГИБДД-шникам буду показывать, если остановят. :)
циник
2017-09-20 13:38:53
кир, Либералы здесь ни причем. Все на видео видно. Но то что они глядя на белое называют черным?... Хрен его знает. Эхо 90-х?...
кир
2017-09-20 13:33:28
циник, поддерживаю, а либералов - нет.
циник
2017-09-20 13:33:15
User, Задолбал. СначАла ролик посмотри! Впереди ментов, машина , согласно правилам тормозит, прижимается к обочине. Ее что ли сносить? Вояки не пересекли сплошную!!!
User
2017-09-20 13:16:17
циник, какого хрена организованная колонна делала на встречной полосе в зоне действия сплошной разметки?!
циник
2017-09-20 12:56:28
User, Еще раз пересмотри. Он не соблюдал дистанцию. Когда впереди едущие начали притормаживать, он чтобы избежать столкновение полез на встречку. Засмотрелся на колонну, в отличии от других. Бывает...
sherhan2
2017-09-20 12:26:38
User, не к ГИБДД,а к ВАИ.
кир
2017-09-20 12:08:40
Не нужен нам внешний враг. Сами себя изведём.
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