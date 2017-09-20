12:03, 20 Сентября 2017
ВИДЕО: Как командующий ВДВ попал в страшное ДТП на трассе "Кола"
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В сети появилось видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
ДТП произошло 15 сентября на 1420-м километре трассы "Кола" в Мурманской области. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился генерал-полковник и другие военнослужащие, сообщает РИА Новостиэ
Пострадавших доставили в госпиталь. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.
В соцсетях появилась информация, что водитель легкового автомобиля скончался, но официального подтверждения она не получила.
Сердюков возглавил Воздушно-десантные войска в октябре 2016 года.
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