16:36, 30 Сентября 2017
ВИДЕО: Как кроссовер в Петрозаводске грузовичок подрезал
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Они сделали все, чтобы избежать ДТП.
В минувшую пятницу 29 сентября в 15.57 на перекрестке пр.Ленина – ул.Дзержинского водитель кроссовера попытался пролезть в проезд, подрезав грузовой фургон.
ДТП чудом удалось избежать.
Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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