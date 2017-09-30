ВИДЕО: Как кроссовер в Петрозаводске грузовичок подрезал

Они сделали все, чтобы избежать ДТП.

В минувшую пятницу 29 сентября в 15.57 на перекрестке пр.Ленина – ул.Дзержинского водитель кроссовера попытался пролезть в проезд, подрезав грузовой фургон.

ДТП чудом удалось избежать.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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