ВИДЕО: Как на глазах полицейских в центре Петрозаводска ночью произошло пьяное ДТП

Экипаж ДПС задержал на улице Андропова водителя "Тойоты" подшофе, который уходя от полицейских врезался в бетонное ограждение и съехал в кювет.

Как "ДТП ПТЗ" прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, 11 июня в 03:55 экипаж ДПС, двигаясь по улице Андропова в сторону улицы Красная, заметил медленно двигавшийся по улице Андропова им навстречу со стороны "Дворца творчества детей и юношества" автомобиль "Тойота". У автомашины не был включен ближний свет фар.

Водитель "Тойоты" (Toyota Land Cruiser), увидев патрульный автомобиль ДПС, остановился, начал движение задним ходом. Не справившись с управлением, совершил столкновение с бетонным ограждением для мусорных контейнеров и съехал за пределы дороги в кювет. ДТП с участием внедорожника произошло у дома №30 по улице Андропова.

Как сообщает "ДТП ПТЗ", у водителя "Тойоты", с первых минут общения с ним, инспектор обнаружил явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

При проверке водителя по учетам, выяснилось, что ранее он уже попался пьяным за рулем, за что был лишен водительских прав.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении водителя "Тойоты" уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ", - пишет "ДТП ПТЗ".