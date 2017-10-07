ВИДЕО: Как ОТЗ превращался в руины – грустный ролик о разрушении нашей истории

Петрозаводчанин Михаил Проскалов снял ролик о том, что осталось от бывшего Онежского тракторного завода.

С высоты птичьего полета хорошо видно, как экскаватор возле огромной воронки убирает оставшийся после разрушения здания ОТЗ мусор.