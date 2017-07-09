ВИДЕО: Как сотрудники ГИБДД поймали пьяного автоугонщика на Audi в Карелии

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого автоугонщика с чужим имуществом.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска", на Вытегорском шоссе внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Audi. Водителю было предложено остановиться, он проигнорировал законные требования инспекторов об остановке, вместо этого увеличил скорость.

На неоднократные требования остановиться следовавших за ним сотрудников ДПС водитель не реагировал, во время движения нарушал Правила дорожного движения.

Водитель проследовал по Лыжной, Правды, Володарского Невского, Машезерской. На улице Кузьмина экипажи ДПС блокировали водителя. Нарушитель попытался скрыться, но был задержан инспекторами.

Инцидент произошел 28 июня.

При выяснении обстоятельств, стало известно, что молодой человек 1988 года рождения в состоянии алкогольного опьянения неправомерно завладел иномаркой. Пояснить, где и каким образом он это сделал, угонщик не смог.

Кроме этого в автомобиле было обнаружено имущество, похищенное из "ВАЗ-2104", припаркованной у дома №15А по ул. Белинского. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.1 УК РФ, проводится уголовное расследование, прокомментировали сайту в Госавтоинспекции Петрозаводска.