13:54, 23 Сентября 2017
ВИДЕО: Как в Петрозаводске со дна Онего поднимали выброшенную хулиганами скамейку
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На набережной Онежского озера рабочие провели операцию по подъему из воды скамейки.
Видео опубликовано сообществом «Школа дайвинга"WATER WORLD" Петрозаводск Карелия» в социальной сети «Вконтакте».
Скамейку поднимают при помощи крана. Для того, чтобы зацепить тросом затонувшую скамейку, в воду Онего пришлось погрузиться дайверу.
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