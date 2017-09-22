ВИДЕО: Как военная автоколонна привезла понтоны для моста в Соломенном

В сети появилось видео, на кадрах которого видно, как колонна военных машин перевозит понтоны для строительства временной переправы по шоссе карельской столицы.

Колонна грузовых машин направляется в сторону Соломенного в сопровождении автомобилей Военной автомобильной инспекции.

Автомобили перевозят понтоны, которые затем будут погружены в воду и соединены друг с другом.

Видео смотрите на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".