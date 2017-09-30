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Новости. Общество
11:51, 30 Сентября 2017

ВИДЕО: Как выбирали "жемчужину МВД Карелии"

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Подведены итоги конкурса профессионального мастерства и самодеятельного творчества среди сотрудниц полиции.

Соревнования девушек-полицейских неофициально все равно назвали "конкурсом красоты".

Однако жюри принимало во внимание не только уровень конкурсанток на дефиле в вечерних платьях, но и показатели в стрельбе из табельного оружия, сдаче нормативов по боевой и физической подготовке, а также мастерство исполнения творческого задания - заранее подготовленного номера в любом жанре.

На финале конкурса, состоявшемся в ДК "Машиностроитель" 27 сентября, двенадцать представительниц министерства внутренних дел разделили титулы, заодно продемонстрировав, что в каждом подразделении органов внутренних дел несут службу разносторонне развитые, талантливые, спортивные и интересные личности.

Звание "Жемчужина МВД по Республике Карелия" было присуждено оперуполномоченному Елене Тимошенко.
"1-я Вице-Жемчужина " - инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 Петрозаводска Алеся Латыпова, "2-я Вице-Жемчужина" - воспитатель Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Ирина Маташина.

Также жюри, которое возглавил начальник Управления по работе с личным составом Борис Погорелов, определило номинационные ленты. "Жемчужиной Индивидуальность" стала представительница МРЭО ГИБДД Екатерина Рехвонен, "Совершенство" - специалист Отдела организации тылового обеспечения Виктория Щетинина, "Стиль" - старший инспектор группы по исполнению административного законодательства Отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Петрозаводску Наталья Цветкова, "Творчество" - специалист-ревизор Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ольга Моисеенко, "Спортивность" - старший специалист центра информационных технологий, связи и защиты информации Мария Трыкова, "Вдохновение" - методист культурного центра Людмила Баранова, "Интеллектуальность" - оперуполномоченный управления уголовного розыска Елена Григорович, "Грациозность" - старший инспектор информационного центра Любовь Басанцева, "Великолепие" - следователь отдела №1 мледственного управления Управления МВД России по Петрозаводску Каролина Хрипкова.

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Комментарии

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Онего
2017-09-30 12:06:34
....... пир во время чумы...
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