ВИДЕО: Как жители Карелии очистили побережье Онежского озера от мусора

В Сети появилось видео с экологической акции ОНФ "Чистое Онего", в которой приняли участие около 700 человек.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии в сентябре провели в рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" массовую экологическую акцию "Чистое Онего". Около 700 человек, жители Петрозаводска, Кондопожского, Медвежьегорского, Пудожского, Прионежского районов, вышли на большой субботник по уборке от мусора побережья Онежского озера.

"Мы решили привлечь внимание всех жителей республики к проблемам чистоты на берегах Онежского озера и организовали экологическую акцию. Около 15 инициативных групп в разных населенных пунктах Карелии вышли на акцию, к нам также подключились коллеги из ОНФ в Ленинградской и Вологодской областях. Всего в трех регионах на призыв ОНФ откликнулось около 1000 человек. Цель у нас была одна – сделать чистым и безопасным наше богатство – Онежское озеро, второй по величине пресноводный водоем в Европе после Ладожского озера", - рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.