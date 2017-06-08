ВИДЕО: Камера зафиксировала, как на Древлянке машина сбила девочку

В Петрозаводске камера компании "Ситилинк", установленная возле игровой площадки на Древлянке, зафиксировала, как автомобиль сбил девочку.

Напомним, инцидент произошел примерно 40 минут назад. На Березовой аллее ВАЗ-2114 сбил ребенка, который перебегал дорогу. Девочка получила травмы, ее увезли на "скорой".