ВИДЕО: Камера зафиксировала, как пропавшая без вести петрозаводчанка уходит в неизвестном направлении

В Петрозаводске полиция разыскивает пропавшую без вести Любовь С.1954 года рождения.

Как сообщили в республиканском МВД, Любовь Николаевна вечером 8 июня ушла из дома №18 по улице Ключевой, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Камера видеонаблюдения, установленная во дворе дома, где живет пропавшая без вести женщина, зафиксировала, как она уходит в неизвестном направлении.

"Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы седые. Была одета: серая куртка, красная шапка, черные брюки, черные кроссовки", - сказано в сообщении министерства.

Всех, кому известно местонахождение Любови Николаевны, а также тех, кто видел ее после 17.20 8 июня, просят позвонить в полицию по телефонам: (8-814-2) 73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02 (c мобильного - 102).