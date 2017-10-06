19:40, 06 Октября 2017
ВИДЕО: Камеры наблюдения в школе засняли ночные проделки привидений
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Камеры наблюдения в школе сняли необъяснимые явления, происходящие ночью в учреждении.
Камеры видеонаблюдения, установленные в средней школе в Корке, Ирландия, засняли момент, когда в коридоре здания происходило якобы что-то мистическое. По мнению руководства, на кадрах можно разглядеть призрака, сообщает "Лайф" со ссылкой Mirror.
В начале ролика видно, как открывается, а затем громко хлопает дверь, ведущая в класс. Затем в движение приходит школьный шкафчик, открывается один из его ящиков, и напоследок падает предупреждающая табличка.
Видео руководство школы разместило в Facebook, спросив, нет ли у кого знакомых охотников за привидениями.
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