ВИДЕО: Камеры сняли вандалов, громивших скамейки в центре Петрозаводска

На YouTube появилось видео с вандалами, которые громили скамейки и урны в столице Карелии.

Напомним, злоумышленники портили городское имущество в ночь с 8 на 9 июля. На территории Губернаторского парка и проспекта Карла Маркса были сломаны скамейки, перевернуты бетонные урны. Часть скамеек и урн были выброшены под откос в парк Ямка.

Петрозаводчанин Денис Комиссаров проследил путь вандалов.

Примерно в 00.40 четверо молодых людей отходят от кафе "Парижанка" на проспекте Карла Маркса. Затем они проходят возле здания МВД по Республике Карелия и спускаются на стадион "Юность".

В 01.35 они уходят с поля и поднимаются обратно на проспект. Далее они встречают первую скамейку и скидывают её вниз. Затем они уходят в сторону Вечного огня. По пути они оставляют "автограф" на рекламном стенде.

В 02.00 они подходят ко входу в Губернаторский парк. На видео видно, как один из ребят наносит надписи на стенах и колоннах. Затем, как известно из сообщения администрации, они идут в парк, где громят скамейки и урны.

В 02.27-02.29 они вновь попадают в объективы камер, установленных на площади Ленина.