ВИДЕО: Кержаков после скандального фото выпустил мальков лосося в Ладогу

Футболист Александр Кержаков выпустил тысячи мальков лосося в Ладожское озеро и пообещал провести такую же "операцию" в Онего.

Вчера лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу Александр Кержаков принял участие в мероприятии, приуроченном к проведению Международного рыбопромышленного форума и нацеленного на воспроизводство популяции рыб в Ладожском озере. Футболист выпустил мальков палии (вида рыб семейства лососевых) в Ладогу в Ленинградской области.

"К сожалению, я стал заложником неприятной для меня ситуации, но всячески исправляюсь. Я сегодня потренировался и в ближайшем будущем поеду и выпущу прекрасных мальков лосося в Онежское озеро", - сказал Кержаков.

Напомним, 9 июля, в День рыбака известный российский футболист разместил у себя в Instagram фотографию с рыбалки на Онежском озере с четырьмя лососями. Их вылов, согласно 414 приказу Минсельхоза России от 30 октября 2014 года, запрещен в Карелии. Сотрудники Росрыбловства начали проверку по выявлению нарушений правил рыболовства.

Как рассказали "Столице на Онего" в ведомстве, тяжело будет доказать возможный факт выловы лосося Кержаковым, так как он может от всего отказаться и сказать, что просто сфотографировался с рыбой, а не ловил ее.

После инцидента Кержаков пообещал приехать в Карелию и выпустить в озеро малька.