ВИДЕО: Колесо отлетело от автомобиля в центре Петрозаводска

На площади Гагарина у легкового автомобиля на ходу отсоединилось колесо.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", Инцидент произошел днем 8 октября. Во время движения у транспортного средства отсоединилось левое переднее колесо.

"Продолжив движение отдельно от автомобиля, колесо пересекло полосу встречного движения и выкатилось на тротуар. К счастью, на пути самостоятельно передвигающегося колеса не оказалось других транспортных средств и пешеходов", - говорится в сообщении.