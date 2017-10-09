09:32, 09 Октября 2017
ВИДЕО: Колесо отлетело от автомобиля в центре Петрозаводска
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На площади Гагарина у легкового автомобиля на ходу отсоединилось колесо.
Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", Инцидент произошел днем 8 октября. Во время движения у транспортного средства отсоединилось левое переднее колесо.
"Продолжив движение отдельно от автомобиля, колесо пересекло полосу встречного движения и выкатилось на тротуар. К счастью, на пути самостоятельно передвигающегося колеса не оказалось других транспортных средств и пешеходов", - говорится в сообщении.
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