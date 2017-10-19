ВИДЕО: Команда "Молодежки ОНФ" навела порядок еще на одной детской площадке в Петрозаводске

Студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа стали участниками конкурса "Не жди перемен! Твори перемены!"

В рамках конкурса "Молодежки ОНФ" студенты сузов провели серию акций по благоустройству общественных территорий Петрозаводска. Ребята отремонтировали детские площадки, покрасили пешеходные мосты и провели субботники, очистив от мусора парковые зоны.

Так, команда "Молодежки ОНФ" навела порядок на детской площадке в сквере Машиностроителей, располагающемся на улице Мелентьевой. Студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа вернули прежний вид конструкциям игрового городка, закрасив надписи и рисунки от горе-художников.

Маленькие петрозаводчане, проживающие в доме №24 по улице Красноармейской и их соседи, также обрели «новую» детскую площадку. Активисты ОНФ вместе с сотрудниками Карельского регионального Центра молодежи покрасили городок, который сильно обветшал.

Активисты "Молодежки ОНФ" из медколледжа не оставили без своего внимания и пешеходный мост в парке "50-летия пионерской организации". Ребята покрасили имевшие неприглядный вид металлические конструкции пешеходного мостика через реку Неглинка.

В рамках проекта ОНФ "Генеральная уборка" активисты Народного фронта вместе со студентами Автотранспортного техникума провели два субботника. Ребята очистили от мусора территорию парков Сенаторка и Мира у реки Неглинка, а также зеленую зону на пересечении улицы Заводская и Шуйского шоссе.

В ближайшие дни команда "Молодежки ОНФ" планирует привести в порядок спортивную площадку у школы №6. А на следующей неделе молодые художники, участвующие в конкурсе "Не жди перемен! Твори перемены!", закончат оформлять палату и игровую комнату в детской городской больнице Петрозаводска.

"Мы надеемся, что в скором времени к команде "Молодежки ОНФ" присоединяться ребята и в районах республики. Ждем их добрые дела и видеоролики на конкурс "Не жди перемен! Твори перемены!"", - сказал активист "Молодежки ОНФ" Алексей Бутенко.