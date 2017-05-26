ВИДЕО: Коммунисты считают, что не стоит торопиться с восстановлением часовни на площади Кирова

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов прокомментировал инициативу о строительстве часовни в центре Петрозаводска.

"Мы против того, что не спросили общественность архитектурную, архитекторов, которые бы сделали свое заключение. Как-то все это делается в спешке. Уже фактически везде пишут, что эта церковь там будет стоять. Мы считаем, что это неправильно, считаем, что нельзя торопиться", - сказал Ульянов в эфире программы "Накипело" телеканала "ТНТ-Онего".