14:08, 26 Мая 2017
ВИДЕО: Коммунисты считают, что не стоит торопиться с восстановлением часовни на площади Кирова
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Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов прокомментировал инициативу о строительстве часовни в центре Петрозаводска.
"Мы против того, что не спросили общественность архитектурную, архитекторов, которые бы сделали свое заключение. Как-то все это делается в спешке. Уже фактически везде пишут, что эта церковь там будет стоять. Мы считаем, что это неправильно, считаем, что нельзя торопиться", - сказал Ульянов в эфире программы "Накипело" телеканала "ТНТ-Онего".
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