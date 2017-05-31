ВИДЕО: Контейнер-трансформер исчез с набережной Петрозаводска

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12:11, 31 Мая 2017

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Морской контейнер, вокруг которого разгорелись жаркие споры, сегодня утром исчез с набережной Петрозаводска.

Как сообщалось ранее, в понедельник на набережной, напротив памятника морякам Онежской военной флотилии, появился металлический контейнер.

Огромный морской контейнер был установлен прямо на пешеходной дорожке, рядом со столбом, откуда можно без труда подключиться к электричеству.

Так как появившийся в туристической зоне объект уродовал излюбленное место отдыха горожан, мы обратились в мэрию Петрозаводска за комментарием по данному факту.

В пресс-службе администрации Петрозаводска сообщили, что данный участок набережной не принадлежит городу и муниципальные власти никак не могут повлиять на демонтаж данного объекта.

Как стало известно "Столице на Онего", поставил контейнер некий предприниматель, планируя в дальнейшем использовать его в качестве кафе – торговой точки.

И в подтверждение данной информации вечером в минувший понедельник 29 мая контейнер трансформировался в кафе.

Во вторник, 30 мая, сотрудники администрации Петрозаводска прогулялись по набережной, дошли до контейнера и приклеили на него уведомление с требованием убрать данный объект.

И вот сегодня утром, 31 мая в 7.00, в объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как контейнер-трансформер исчезает с набережной.

Напомним, в марте 2015 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс, согласно которым земли общего пользования теперь запрещено предоставлять в аренду. В связи с этим мэрия попросила предпринимателей демонтировать расположенные на набережной летние кафе.

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