ВИДЕО: Котик в шоке

Застывшее с удивленным "лицом" животное рассмешило пользователей интернета.

В Сети набирает просмотры видео, на котором кот буквально застыл с открытой пастью. В таком положении он сидит около 30 секунд, рассказывает ren.tv.

Пользователи гадают – то ли животное так долго зевает, а может быть, сильно чему-то удивилось.

Как пишет "The Sun", питомец проживает на Тайване.