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Новости. Общество
08:05, 23 Октября 2017

ВИДЕО: Красивый ролик сняли о Петрозаводске в разное время года

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В сети появился ролик о том, как выглядит Петрозаводск с высоты птичьего полета в разное время года.

В популярной группе "Живой Петрозаводск" появился ролик, кадры которого сделаны с квадракоптера в разное время года.

Посмотрите, насколько красив наш любимый город с высоты птичьего полета!

Автор видео – Артем Базукин.

 

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