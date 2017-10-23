ВИДЕО: Красивый ролик сняли о Петрозаводске в разное время года

В сети появился ролик о том, как выглядит Петрозаводск с высоты птичьего полета в разное время года.

В популярной группе "Живой Петрозаводск" появился ролик, кадры которого сделаны с квадракоптера в разное время года.

Посмотрите, насколько красив наш любимый город с высоты птичьего полета!

Автор видео – Артем Базукин.