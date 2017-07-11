ВИДЕО: Кроссовер врезался в столб в Пятом Поселке

В Петрозаводске накануне вечером произошла дорожная авария с участием кроссовера. Автомобиль врезался в опору уличного освещения.

Как пишет "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент случился на улице Халтурина в момент перестроения автомобилей.

"После касательного попутного столкновения с прицепом двигавшегося впереди автомобиля, кроссовер выехал вправо за пределы дорожного полотна и врезался в опору уличного освещения. После этого автомобиль развернуло на 90 градусов. К счастью, обошлось без жертв", - сказано в сообщении.

Момент аварии зафиксировали уличные видеокамеры.