08:05, 10 Июля 2017
ВИДЕО: Land Cruiser сбил ребенка в Петрозаводске
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Игравший во дворе жилого дома ребенок попал под машину в столице Карелии.
Авария произошла вечером 9 июля на дворовой территории у дома №30 по улице Станционная.
Как прокомментировали сайту "ДТП Петрозаводска" в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на ребенка, перебегавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, из-за стоящего автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия пятилетний пешеход получил травмы.
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