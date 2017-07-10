ВИДЕО: Land Cruiser сбил ребенка в Петрозаводске

Игравший во дворе жилого дома ребенок попал под машину в столице Карелии.

Авария произошла вечером 9 июля на дворовой территории у дома №30 по улице Станционная.

Как прокомментировали сайту "ДТП Петрозаводска" в городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на ребенка, перебегавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, из-за стоящего автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пятилетний пешеход получил травмы.