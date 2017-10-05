ВИДЕО: Легковушка и кроссовер попали в ДТП на Кукковке

В Петрозаводске на пересечении Комсомольского и Ровио случилась авария с участием легкового автомобиля и кроссовера.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска", происшествие произошло 5 октября в 08.17.

"После столкновения кроссовер развернуло на 90 градусов и отбросило на разделительный газон. Легковой автомобиль также развернуло, после чего он выехал вправо к краю проезжей части", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.