ВИДЕО: Лесовоз в центре Петрозаводска протаранил легковушку

ДТП с участием лесовоза и иномарки произошло на ул.Красноармеской.

В Петрозаводске 12 июля в 19.54 на ул.Красноармеской, в районе пересечения с улицей Гоголя, лесовоз протаранил Nissan Almera, сообщается в паблике "ДТП Птерозаводска и Карелии".

Транспортные средства двигались по улице Красноармейская в сторону микрорайона "Кукковка". Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток в правой полосе движения, грузовой - в средней.

ДТП произошло после пересечения перекрёстка, в момент перестроения.

Возможно, легковой автомобиль попал в т.н. "мёртвую зону" справа от кабины седельного тягача.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

Информации о пострадавших пока нет.