07:30, 13 Июля 2017
ВИДЕО: Лесовоз в центре Петрозаводска протаранил легковушку
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ДТП с участием лесовоза и иномарки произошло на ул.Красноармеской.
В Петрозаводске 12 июля в 19.54 на ул.Красноармеской, в районе пересечения с улицей Гоголя, лесовоз протаранил Nissan Almera, сообщается в паблике "ДТП Птерозаводска и Карелии".
Транспортные средства двигались по улице Красноармейская в сторону микрорайона "Кукковка". Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток в правой полосе движения, грузовой - в средней.
ДТП произошло после пересечения перекрёстка, в момент перестроения.
Возможно, легковой автомобиль попал в т.н. "мёртвую зону" справа от кабины седельного тягача.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.
Информации о пострадавших пока нет.
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