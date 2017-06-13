ВИДЕО: Максим Виторган ушел в отрыв на закрытой вечеринке

"Дикие пляски" актера собрали сотни комментариев и "лайков".

Ксения Собчак показала, как её супруг умеет расслабляться.

Для многих артистов "фестиваль "Кинотавр" это не только просмотры представленных в конкурсной программе картин, но и возможность как следует отдохнуть от напряженного рабочего графика. В рамках одного из главных событий в мире кино проходит не одна светская вечеринка.

Сегодня на одной из таких вечеринок зажигал Максим Виторган. Он и его супруга — Ксенией Собчак, а также их маленький сын Платон прилетели туда накануне. Видео с ушедшим в "отрыв2 актером стало хитом Интернета. Его "дикие пляски" собрали сотни комментариев и "лайков".

К слову, пишет 7days, в этом году на фестивале не представлены фильмы с участием Виторгана.