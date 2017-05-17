19:40, 17 Мая 2017
ВИДЕО: Манекенщица яростно пожирает огромную лепешку
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Девушка регулярно ест огромные порции вредной еды и не толстеет.
Модель из Новой Зеландии Нела Зиссер (Nela Zisser) съела килограммовый буррито (пшеничная лепешки (тортилья), в которую завернута начинка) за 1 минуту и 35 секунд, сообщает Лента.ру. Видеозапись достижения 24-летняя модель опубликовала на своем YouTube-канале 13 мая. За четыре дня число просмотров превысило 19 тысяч.
Зиссер регулярно снимает процесс скоростного потребления большого количества различной еды и выкладывает соответствующие ролики. В 2016 году девушка съела завтрак энергетической ценностью в 10 тысяч калорий - видео просмотрели более 2,4 миллиона раз.
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