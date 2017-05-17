ВИДЕО: Манекенщица яростно пожирает огромную лепешку

Девушка регулярно ест огромные порции вредной еды и не толстеет.

Модель из Новой Зеландии Нела Зиссер (Nela Zisser) съела килограммовый буррито (пшеничная лепешки (тортилья), в которую завернута начинка) за 1 минуту и 35 секунд, сообщает Лента.ру. Видеозапись достижения 24-летняя модель опубликовала на своем YouTube-канале 13 мая. За четыре дня число просмотров превысило 19 тысяч.

Зиссер регулярно снимает процесс скоростного потребления большого количества различной еды и выкладывает соответствующие ролики. В 2016 году девушка съела завтрак энергетической ценностью в 10 тысяч калорий - видео просмотрели более 2,4 миллиона раз.