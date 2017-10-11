15:14, 11 Октября 2017
ВИДЕО: Маршрутка сбила ребенка в Петрозаводске
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Маршрутный автобус сбил 10-летнего школьника на Древлянке.
Авария произошла 11 октября в 14.06 на Лососинском шоссе.
По данным ГИБДД, ребенка 2007 года госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.
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