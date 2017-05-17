ВИДЕО: Маршрутка, у которой отказали тормоза, чуть не сбила пешеходов в Петрозаводске

Трагедия сегодня могла произойти на улице Корабелов на Ключевой, где у автобуса № 9 отказали тормоза.

Как сообщает паблик "Живой Петрозаводск", сегодня утром у ПАЗика маршрута № 9, на железнодорожном переезде на улице Корбелов отказали тормоза. Автобус промчался вниз с горки, чудом не сбив пешеходов на пешеходном переходе и проследовав мимо остановки.

"Как рассказывают очевидцы, после резкого поворота на улицу Судостроительная водителю удалось остановить автобус", - пишут в паблике.

Камеры видеонаблюдения компаний "Сампо" и "Ситилинк" зафиксировали происшествие, которое могло стать трагедией для жителей Ключевой.