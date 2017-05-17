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19:10, 17 Мая 2017

ВИДЕО: Маршрутка, у которой отказали тормоза, чуть не сбила пешеходов в Петрозаводске

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Трагедия сегодня могла произойти на улице Корабелов на Ключевой, где у автобуса № 9 отказали тормоза.

Как сообщает паблик "Живой Петрозаводск", сегодня утром у ПАЗика маршрута № 9, на железнодорожном переезде на улице Корбелов отказали тормоза. Автобус промчался вниз с горки, чудом не сбив пешеходов на пешеходном переходе и проследовав мимо остановки.

"Как рассказывают очевидцы, после резкого поворота на улицу Судостроительная водителю удалось остановить автобус", - пишут в паблике.

Камеры видеонаблюдения компаний "Сампо" и "Ситилинк" зафиксировали происшествие, которое могло стать трагедией для жителей Ключевой.

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Комментарии

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Саныч
2017-05-17 23:57:48
Автобус бы так не повернул, если бы тормоза отказали.
2017-05-17 21:40:14
а как ее выпустили на маршрут????? куда смотрят ПОО?! опять трагедия нужна для начала выполнения своих непосредственных обязанностей?!
User
2017-05-17 21:24:28
Ох, дорулятся "крепкие хозяйственники"...
deep
2017-05-17 20:50:14
Это не только ездит, оно ещё и давит.
Судья
2017-05-17 19:54:31
И "это" ездит по улицам Петрозаводска?
Гость
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